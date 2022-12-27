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Самошников: «Контактов с «Локомотивом» не было, я не проходил медосмотр»

Мария Гусева
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Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» и «Зенита».

— Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?

— На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно, — цитирует «РБ Спорт» Самошникова.

— Вы с «Локомотивом» не контактировали?

— Нет, контактов не было.

— Была информация о том, что в Дубае вы встречались с Медведевым и был интерес «Зенита»?

— Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.

— Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?

— Я бы хотел помочь команде выйти в РПЛ, это главная цель сейчас.

Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний Самошников провел за «Рубин» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Илья Самошников
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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