Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 февраля, 16:33

Агент Чернова: «Думаю, что «Спартак» не отпустит Никиту в другой клуб»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, поделился мнением о перспективах футболиста в московском клубе.

«Я думаю, что «Спартак» не отпустит Никиту Чернова в другой клуб, но в наше время возможно все. Основные защитники команды сейчас — иностранные футболисты. Такое решение тренера. На мой взгляд, Никита не уступает им. Будут игры, будут ошибки. Возможно, будут возможны корректировки и изменение мнения тренера по нему. Например, Алексей Миранчук смог все доказать Гасперини. Хотим ли уйти? Важно решение игрока, Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Чернов выступает за «Спартак» с 2022 года. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-dumayu-chto-spartak-ne-otpustit-chernova-v-drugoi-klub-330494/
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
2
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Вратари «Спартака»: Селихов, Максименко, Свинов или новое лицо?
Билялетдинов: «Вера усилит «Локомотив», мне очень нравится этот игрок»
Чанов назвал Помазуна одним из лучших вратарей России на данный момент
Личка — о ничьей с корейцами: «В чемпионате тоже могут удалить, поэтому не стал уравнивать составы»
Личка: «Это трагедия для молодых — считать, что автоматически получат место в составе»
Малком встретился с игроками «Зенита» на сборе в Дохе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпинев: «Возможно, летом Худяков свободным агентом уедет в Европу»

Барбоза: «В будущем «Зенит» может отлично заработать на продаже Кассьерры»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости