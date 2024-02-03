Агент Чернова: «Думаю, что «Спартак» не отпустит Никиту в другой клуб»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, поделился мнением о перспективах футболиста в московском клубе.

«Я думаю, что «Спартак» не отпустит Никиту Чернова в другой клуб, но в наше время возможно все. Основные защитники команды сейчас — иностранные футболисты. Такое решение тренера. На мой взгляд, Никита не уступает им. Будут игры, будут ошибки. Возможно, будут возможны корректировки и изменение мнения тренера по нему. Например, Алексей Миранчук смог все доказать Гасперини. Хотим ли уйти? Важно решение игрока, Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Чернов выступает за «Спартак» с 2022 года. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.