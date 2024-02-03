Барбоза: «В будущем «Зенит» может отлично заработать на продаже Кассьерры»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра продлил контракт с сине-бело-голубыми. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Продление контракта с Кассьеррой — правильное решение руководства «Зенита». На мой взгляд, Матео является одним из ключевых игроков команды сейчас. Тем более что в этом сезоне у него очень хорошая результативность. Кассьерра приносит большую пользу клубу. Думаю, в будущем «Зенит» может отлично заработать на продаже Кассьерры. Если он продолжит так же играть, то желающие купить его обязательно найдутся», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Кассьерра присоединился к «Зениту» в июне 2022 года. В этом сезоне 26-летний колумбиец возглавляет гонку бомбардиров РПЛ: на его счету 14 голов в 16 играх чемпионата страны.