Шпинев: «Возможно, летом Худяков свободным агентом уедет в Европу»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, рассказал о дальнейших планах футболиста.

«Худяков спокойно тренируется. Мы договорились, что проходим сборы и после уже обдумываем сложившуюся ситуацию. Возможно, что летом в качестве свободного агента на небольшие деньги мы уедем в Европу. Продлевать контракт? Дело не в этом, парню надо играть, все прекрасно это понимают. Надо играть, а он этого не делает. Мы не хотим уйти в другой клуб и тоже сесть на скамейку. Переподписать контракт и уйти в аренду тоже чревато своими последствиями», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

20-летний Худяков — воспитанник академии «Локомотива». Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Худяков не сыграл за основную команду «Локомотива» ни одного матча. На его счету только одна игра в МФЛ, в которой он пропустил 1 гол.