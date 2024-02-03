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Шпинев: «Возможно, летом Худяков свободным агентом уедет в Европу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, рассказал о дальнейших планах футболиста.

«Худяков спокойно тренируется. Мы договорились, что проходим сборы и после уже обдумываем сложившуюся ситуацию. Возможно, что летом в качестве свободного агента на небольшие деньги мы уедем в Европу. Продлевать контракт? Дело не в этом, парню надо играть, все прекрасно это понимают. Надо играть, а он этого не делает. Мы не хотим уйти в другой клуб и тоже сесть на скамейку. Переподписать контракт и уйти в аренду тоже чревато своими последствиями», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

20-летний Худяков — воспитанник академии «Локомотива». Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Худяков не сыграл за основную команду «Локомотива» ни одного матча. На его счету только одна игра в МФЛ, в которой он пропустил 1 гол.

Источник: Metaratings.ru
Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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