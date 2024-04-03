Камоцци: «Абаскаль мог бы работать разве что во второй итальянской лиге»

Итальянский менеджер Франко Камоцци оценил уровень главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мог бы Абаскаль в будущем возглавить итальянский топ-клуб? Он мог бы тренировать разве что во второй итальянской лиге. И то — возможно», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.