Камоцци: «Абаскаль мог бы работать разве что во второй итальянской лиге»
Итальянский менеджер Франко Камоцци оценил уровень главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Мог бы Абаскаль в будущем возглавить итальянский топ-клуб? Он мог бы тренировать разве что во второй итальянской лиге. И то — возможно», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|10
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|38
|
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|
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|
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|26
|
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|21
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|5
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|20
|
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|5
|11
|19-33
|20
|
14
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|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
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|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
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|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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