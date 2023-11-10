Форвард «Зенита» Сергеев заявил, что не выпивает во время сезона
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своем отношении к алкоголю.
«Я не выпиваю во время сезона. Могу с родителями по праздникам. На Новый год у меня традиция — каждый раз я праздную его в Череповце с родителями», — цитирует футболиста Lenta.ru.
В этом сезоне 28-летний Сергеев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 10 голов, отдал 3 результативные передачи.
Источник: Lenta.ru
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|29
|
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|14
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|6
|2
|26-19
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|
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|6
|4
|4
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|
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|5
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|
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|
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|14
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|16-22
|13
|
14
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|14
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|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
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|3
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
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Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
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|
Спартак – Ростов
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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