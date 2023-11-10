Форвард «Зенита» Сергеев заявил, что не выпивает во время сезона

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Я не выпиваю во время сезона. Могу с родителями по праздникам. На Новый год у меня традиция — каждый раз я праздную его в Череповце с родителями», — цитирует футболиста Lenta.ru.

В этом сезоне 28-летний Сергеев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 10 голов, отдал 3 результативные передачи.