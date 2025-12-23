Агент Баринова подтвердил, что ЦСКА и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере футболиста

Агент полузащитника Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев подтвердил, что ЦСКА и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере футболиста.

— Владимир Семенович, Баринов переходит в ЦСКА?

— На сегодняшний день клубы в переговорах.

— Не нужно договариваться, чтобы он перешел 1 июля в ЦСКА?

— Это второй вопрос, мы сейчас говорим про зимний трансфер. Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать.

— Мы ждем перехода Баринова зимой?

— Как договорятся. Или не договорятся.

— Почему он не продлевает контракт с «Локомотивом»?

— Это большая история. До ужина не успеем ее обсудить, — сказал Кузьмичев в беседе на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

18 декабря «СЭ» сообщал, что «Локомотив» отклонил предложение ЦСКА по покупке Баринова нынешней зимой примерно за 0,5 миллиона евро. Контракт 29-летнего полузащитника с «Локо» истекает следующим летом.

Баринов выступает за основную команду красно-зеленых с 2015 года. В сезоне-2025/26 он провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков в 18 матчах.