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Сегодня, 13:05

Защитник «Крыльев Советов» Костанца вспомнил, как обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца вспомнил, как в составе «Шерифа» в 2021 году обыграл «Реал» в Лиге чемпионов.

«Самое памятное о матче на «Бернабеу»? Думаю, победный гол «Шерифа» в самом конце. «Реал» наступал, я перехватил мяч и запустил нашу атаку. Потом мы заработали аут, а я их давно отрабатывал, этот навык использую и в РПЛ. Я вбросил, мяч скинули Тиллю, и он шикарно положил Куртуа. С «Интером» играть было даже тяжелее, чем с «Реалом». Итальянцы все время прессинговали, не давали долго владеть мячом», — приводит слова Костанцы Sport24.

28 сентября 2021 года молдавский «Шериф» обыграл «Реал» со счетом 2:1 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Костанца вышел на игру в стартовом составе «Шерифа» и провел на поле все 90 минут.

Молдавский клуб в итоге занялтретье место в группе D и выбыл в Лигу Европы. Там «Шериф» проиграл «Браге» в стыковых матчах (2:0, 0:2, пенальти — 2:3) и завершил участие в еврокубках.

Источник: Sport24
Лига чемпионов УЕФА
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Реал
ФК Шериф (Тирасполь)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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