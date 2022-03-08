Агент Айртона сообщил, что футболист не собирается покидать «Спартак»

Карлос Лейте, агент защитника «Спартака» Айртона, сообщил, что футболист не собирается покидать московский клуб.

«Айртон не будет покидать «Спартак», несмотря на разрешение ФИФА», — приводит Sport24 слова Лейте.

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов».

Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России до 30 июня 2022 года.

Ранее в «Спартаке» опровергли слухи о переходе Айртона в «Фенербахче».