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Сегодня, 17:57

Агент Айртона сообщил, что футболист не собирается покидать «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Айртон.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Карлос Лейте, агент защитника «Спартака» Айртона, сообщил, что футболист не собирается покидать московский клуб.

«Айртон не будет покидать «Спартак», несмотря на разрешение ФИФА», — приводит Sport24 слова Лейте.

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов».

Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России до 30 июня 2022 года.

Ранее в «Спартаке» опровергли слухи о переходе Айртона в «Фенербахче».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-08-agent-ayrton-ne-budet-pokidat-spartak-nesmotrya-na-razresheniye-fifa
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Сочи

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П
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