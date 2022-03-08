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В «Зените» прокомментировали информацию об интересе «Барселоны» к Дугласу Сантосу

В «Зените» призвали «не заниматься пустыми домыслами» в ситуации с Дугласом Сантосом и «Барселоной»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном интересе «Барселоны» к защитнику Дугласу Сантосу.

Ранее об интересе со стороны каталонского клуба к 27-летнему бразильскому футболисту сообщал Sport.es.

«Не занимайтесь пустыми домыслами», — сказал Медведев «СЭ».

В текущем сезоне Дуглас Сантос провел 27 матчей за сине-бело-голубых и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро. Защитник выступает в «Зените» с 2019 года.

Дуглас Сантос
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