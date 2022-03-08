В «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Айртона в «Фенербахче»

В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе защитника красно-белых Айртона в «Фенербахче».

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую. Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко.



Все намерены продолжить играть за «Спартак». При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью — в полном составе — готовится к следующему матчу», — сказал Зеленов.

Ранее турецкое издание Ajansspor сообщало, что «Фенербахче» достиг договоренности о переходе Айртона.