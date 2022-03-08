Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:19

В «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Айртона в «Фенербахче»

Иван Торопцев
Корреспондент
Айртон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе защитника красно-белых Айртона в «Фенербахче».

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую. Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко.

Все намерены продолжить играть за «Спартак». При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью — в полном составе — готовится к следующему матчу», — сказал Зеленов.

Ранее турецкое издание Ajansspor сообщало, что «Фенербахче» достиг договоренности о переходе Айртона.

Айртон Лукас
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 лучших упражнений для гимнастики лица. Советы специалиста
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Турции сообщают, что «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости