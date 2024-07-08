Агент Башича: «Если «Оренбург» не предложит новый контракт, то в следующем году все может измениться»

Футбольный агент Асхат Идризович поделился мнением о будущем хавбека «Оренбурга» Ивана Башича.

«Конечно, у нас есть предложения по Ивану, — цитирует агента «РБ Спорт». — Но главный тренер и клуб хотят сохранить его. Пока мы не приняли решения, так как не получили предложения о новом контракте от «Оренбурга». Если не будет нового контракта, в следующем году что-то может измениться».

22-летний Башич перешел в «Оренбург» летом 2022 года. Всего за команду он провел 54 матча, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.