Агент Башича: «Если «Оренбург» не предложит новый контракт, то в следующем году все может измениться»
Футбольный агент Асхат Идризович поделился мнением о будущем хавбека «Оренбурга» Ивана Башича.
«Конечно, у нас есть предложения по Ивану, — цитирует агента «РБ Спорт». — Но главный тренер и клуб хотят сохранить его. Пока мы не приняли решения, так как не получили предложения о новом контракте от «Оренбурга». Если не будет нового контракта, в следующем году что-то может измениться».
22-летний Башич перешел в «Оренбург» летом 2022 года. Всего за команду он провел 54 матча, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: РБ Спорт
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