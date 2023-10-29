Агапов о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Не смотрели на то, что соперник на первом месте. Результат закономерен»

Защитник ЦСКА Илья Агапов прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы не смотрели на то, что «Краснодар» на первом месте. К каждому сопернику мы готовимся по-разному. Тренерский штаб нам все показал, а мы старались все выполнить. Думаю, что результат закономерен. У нас были моменты, чтобы забить еще. У «Краснодара» было больше моментов, потому что мы подсели», — сказал Агапов.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября. Тогда команда Владимира Федотова обыграла «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.