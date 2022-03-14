Агент Кордобы и Рамиреса заявил о желании футболистов вернуться в «Краснодар»

Хосе Родригес Бастер, агент футболистов «Краснодара» Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы, сообщил, что игроки хотят продолжить карьеру в России.

«Нет, Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне», — приводит слова Бастера «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке, а также семь легионеров приостановили контракты: Вандерсона, Кайо, Эрика Ботхейма, Кристиана Рамиреса, Жуниора Алонсо, Джона Кордобы и Реми Кабелла.

Контракт Виктора Классона был расторгнут — он уже вернулся в Швецию. Гжегож Крыховяк, по данным польских СМИ, близок к переходу в греческий АЕК на правах аренды до конца сезона.

Контракты Кордобы и Рамиреса с «Краснодаром» истекают летом 2025 года.