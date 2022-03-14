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Агент Кордобы и Рамиреса заявил о желании футболистов вернуться в «Краснодар»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Хосе Родригес Бастер, агент футболистов «Краснодара» Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы, сообщил, что игроки хотят продолжить карьеру в России.

«Нет, Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне», — приводит слова Бастера «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке, а также семь легионеров приостановили контракты: Вандерсона, Кайо, Эрика Ботхейма, Кристиана Рамиреса, Жуниора Алонсо, Джона Кордобы и Реми Кабелла.

Контракт Виктора Классона был расторгнут — он уже вернулся в Швецию. Гжегож Крыховяк, по данным польских СМИ, близок к переходу в греческий АЕК на правах аренды до конца сезона.

Контракты Кордобы и Рамиреса с «Краснодаром» истекают летом 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kordoby-i-ramiresa-futbolisty-hotyat-vernut-sya-v-krasnodar-kogda-situatsiya-budet-bolee-stabil-noj/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Джон Кордоба
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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