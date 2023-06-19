Адвокат Влута сравнил уголовные дела своего клиента и Промеса

Нидерландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, в комментарии для «СЭ» сравнил уголовное дело своего клиента с делом форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Случай с Влутом совершенно другой. У Промеса вердикт на 18 месяцев из-за того, что суд обвинил его в нападении на двоюродного брата. Плюс он был вовлечен в импорт кокаина. Если Промес окажется в Нидерландах, есть огромная вероятность того, что его арестуют.

С Влутом другая история, потому что это дорожное происшествие. Он подал апелляцию на вердикт. Если Влут приедет в Нидерланды, у него не будет проблем, только если суд вынесет вердикт, что ему нужно будет сесть в тюрьму. Даже тогда понадобится какое-то время, в этот период Рай сможет оставаться на свободе, потому что дело может уйти в Верховный суд. У Рая не будет проблем. Из того, что я знаю, у Промеса такая проблема существует. Он сразу будет арестован», — сказал Томас «СЭ».

3 апреля 2023 года в Нидерландах приговорили Рая Влута к 2,5 года тюрьмы, он был признан виновным в ДТП со смертельным исходом, в результате которого погиб 4-летний ребенок. Экспертиза показала, что футболист был пьян и двигался со скоростью 203 км/ч.

19 апреля суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата.