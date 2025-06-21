Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева: «Леонид сказал: «Торпедо», стадион и детская школа — это моя жизнь»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, ответил «СЭ» на вопрос о будущем футбольного клуба после ареста своего подзащитного.

«Леонид просил передать, что клубу надо покупать игроков и делать все, чтобы команда осталась в РПЛ. Леонид сказал: «Торпедо», стадион и детская школа — это моя жизнь», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения Соболеву в виде 2 месяцев нахождения под стражей.