Челикович покинул «Ахмат»

«Ахмат» и защитник Ясмин Челикович договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Челикович присоединился к «Ахмату» летом 2023 года, сыграв за команду 29 матчей и забив один гол. Прошедший сезон он провел в аренде в греческом клубе «Панетоликос».