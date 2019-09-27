Адвокат просит прекратить дело против Малосолова. «Спартак» обвинил журналиста в оскорблении Адриану

Адвокат Иван Миронов подал ходатайство в суд о прекращении дела в отношении журналиста Андрея Малосолова. «Спартак» подал на него иск, обвиняя в оскорблении форварда Луиза Адриану.

— Настоящее дело предстоит прекращению, по нашему мнению, в связи с отсутствием оснований, — заявил адвокат в суде. — Сам футболист Адриано опрошен не был. Знание им русского языка и возможность прочесть также не подтверждаются. Факт оскорбления не подтверждается. Был ли сделан перевод на португальский язык, не установлено. Также не был опрошен сам заявитель (гендиректор «Спартака») Томас Цорн. У нас нет потерпевшего. Это важное основание, чтобы дело было прекращено. Мы не видим доказательств в оскорблении футболиста. Сама прокуратура не увидела каких-либо действий.

Во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии на поле произошли две стычки Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Набабкин получил за обе по желтой карточке и был удален. Малосолов написал в Twitter «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время». Позднее стало известно, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн подал на Малосолова заявление в прокуратуру.

Лингвистическая экспертиза до этого признала, что твит Малосолова, не содержит признаков расизма и возбуждения ненависти.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр