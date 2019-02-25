Адвокат Мамаева: "Следствие не сможет продлить арест Павла и Кокориных дольше 8 апреля"

По мнению Игоря Бушманова, адвоката хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, шестимесячный срок содержания под стражей его клиента, а также братьев Кокориных, в СИЗО максимальный, и 8 апреля суд будет обязан избрать другую меру пресечения.

Во вторник в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляция на решение Тверского районного суда по продлению еще на два месяца арестов Мамаева, Кокориных и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Все четверо находятся в московском изоляторе "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре столицы.

– Адвокаты Александра Кокорина говорят, что у апелляции шансов нет. А вы как думаете? – вопрос Бушманову.

– К сожалению, даже судебная статистика за прошлый год говорит о том, что в целом по России 98 процентов ходатайств следствия о продлении сроков содержания под стражей судами удовлетворяется. В Москве такой процент еще выше – 99. Конечно, хотелось бы попасть в тот самый 1 процент – чтобы суд принял какое-то взвешенное решение хотя бы на этой, завершающей стадии расследования, когда все процедуры уже завершены и фигуранты подписали протоколы ознакомления с материалами уголовного дела.

Каких-либо оснований, целесообразности и возможных аргументов для следствия удерживать людей в СИЗО я абсолютно не вижу. У суда есть все основания изменить меру пресечения на любую из трех, которую он в праве выбрать – либо залог, либо ограничение определенных действий, либо домашний арест. Это стало бы абсолютно справедливым решением, позволило бы максимально быстро рассмотреть дело по существу и дать возможность всем заинтересованным лицам воспользоваться своими правами. Защитой – в том числе.

– Если фигуранты получили материалы для ознакомления, значит, продление меры пресечения до 8 апреля – последнее? Скоро суд?

– По делам, которые не представляют сложности в расследовании тот срок, до которого продлили меру пресечения, является максимально возможным в данной ситуации. Учитывая эти обстоятельства, не будет абсолютно никаких оснований продлевать содержание под стражей или избирать домашний арест. Даже если прокуратура дело вернет следователю с указаниями об устранении допущенных нарушений или для проведения дополнительных следственных действий.

Посмотрите на часть 2 статьи 109 уголовно-процессуального кодекса РФ. Цитирую: "Продление срока свыше шести месяцев может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений только в случаях особой сложности уголовного дела".

– То есть, по-вашему, особой сложности нет, и после 8 апреля Мамаев и Кокорин должны покинуть СИЗО?

– Юридических оснований для дальнейшего продления содержания под стражей у следствия нет. С учетом того, что будет проводиться дополнительное расследование, то необходимо предъявлять материалы дела для нового ознакомления с учетом всех этих сроков. По закону все материалы для ознакомления должны быть предъявлены не позднее, чем за месяц до истечения максимально предусмотренного срока. Даже из-за этого нет каких-либо оснований продлевать арест.

– Какая мера пресечения может быть выбрана после 8 апреля?

– Следователь в праве избрать столь распространенную как подписка о не выезде. Она вполне всегда оправдывает себя. И позволяет достичь как цели судопроизводства, так и обеспечивает возможность реализации прав подсудимого.

– Вы сегодня побывали в СИЗО. Как себя чувствует Павел?

– Нормально, ни на что не жалуется. Теперь появилась дополнительная возможность заниматься активным видом спорта, что его морально вдохновляет. Даже находясь в таких условиях, Мамаев совершил положительный поступок, приняв участие в футбольном матче. Многим та игра принесла положительные последствия.

– Тот матч был разовой акцией?

– "Футбольный" дворик остался. Насколько понимаю, туда теперь людей и из других камер выводят поиграть. А ведь некоторые заключенные по несколько лет были лишены возможности как-то двигаться. Для всех это большой стимул и возможность выплеснуть негативную энергию. Хорошее начинание, которое появилось, в том числе, и благодаря инициативе Павла. Это сыграет положительную роль в адаптации тех, кто оказался в подобных жизненных условиях. (Александр Рогулев)​