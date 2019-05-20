Адвокат Мамаева: "Хотим, чтобы Павел был освобожден в зале Мосгорсуда"

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, подал апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда.

– Жалоба подана всеми защитниками до конца дня. Мы рассчитываем, что приговор будет изменен. В частности, исключена статья "хулиганство" – то есть самая тяжкая статья, которая вменялась. В связи с тем, что срок уже отбыт, мы будем просить освободить освободить моего подзащитного в зале суда, – сказал Бушманов журналистам.

– Пока в силу приговор не вступил, Павел остается игроком "Краснодара"?

– Совершенно верно. По трудовому законодательству работодатель не имеет права этого делать. Прекращение трудовых отношений может быть в следствие вступившего в силу решения суда.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, к 1 году и 5 месяцам - Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Они признаны виновными в побоях и хулиганстве в деле о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)