Чернышенко: «Уход из жизни Розанова является серьезной потерей для спортивной журналистики»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о смерти комментатора Юрия Розанова.

«Профессиональная жизнь Юрия Розанова начиналась с науки, работал в НИИ. Но в какой-то момент все круто изменилось, и мы узнали прекрасного спортивного комментатора, радиоведущего со своей манерой подачи материала и ведения трансляций, — сказал Чернышенко ТАСС. — Его голос болельщики узнавали с первых минут. Он умел увлекательно и точно передать настрой спортсменов и ход любой игры».

Уход Юрия Альбертовича — это серьезная потеря для спортивной журналистики. Соболезнования родным и близким».

Розанов умер в среду на 60-м году жизни. В январе 2019 года у комментатора был диагностирован рак.