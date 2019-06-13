Адвокат Кокорина утверждает: Александру передали аппаратуру для тренажерного зала, но она "куда-то затерялась"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о состоянии футболиста в СИЗО. Ранее неоднократно сообщалось, что футболист испытывает проблемы с коленом и может получить инвалидность.

– Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования, – сказал Ромашов.

– Вывести в больницу можно?

– Это не заболевание. Это отсутствие реаблитицации, которая повлечет инвалидность.

– Правда, что он хотел оборудовать тренажерный зал за свои деньги?

– Хотели (смеется). Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.

– Они воруют технику?

– Я такого не говорил. Это вы сказали. С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели. (Арман Мкртчян)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.