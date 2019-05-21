Адвокат Кокорина: "У Саши болит нога, никакие меры не предпринимаются"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья футболиста, отбывающего тюремный срок. В апреле врач "Зенита" сообщил, что у Кокорина ухудшается состояние прооперированного колена.

- Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет, - цитирует "РИА Новости" Стукалову. - Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали. Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.