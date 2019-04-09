Адвокат Кокорина: "Свидетель волнуется, я один пытаюсь ему помочь восстановить правду"

Адвокат Кирилла и Александра Кокориных Вячеслав Барик допросил свидетеля Гигоряна. Он является другом нападающего "Зенита", с которым знаком 7-8 лет.

- Чем занимался Пак?

- Открыл ноутбук, заказал покушать.

- А зачем открыл ноутбук?

Прокурор возразила против этого вопроса

- Кто первым вступил в коммуникацию? - уточнил Барик. - Как началась беседа между Протасовицким и Паком.

Свидетель явно волнуется.

- Свидетель волнуется, я один пытаюсь ему помочь восстановить правду, - восклицает Барик

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

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