Адвокат Кокорина: "Свидетель волнуется, я один пытаюсь ему помочь восстановить правду"

Адвокат Кирилла и Александра Кокориных Вячеслав Барик допросил свидетеля Гигоряна. Он является другом нападающего "Зенита", с которым знаком 7-8 лет.
- Чем занимался Пак?
- Открыл ноутбук, заказал покушать.
- А зачем открыл ноутбук?
Прокурор возразила против этого вопроса
- Кто первым вступил в коммуникацию? - уточнил Барик. - Как началась беседа между Протасовицким и Паком.
Свидетель явно волнуется.
- Свидетель волнуется, я один пытаюсь ему помочь восстановить правду, - восклицает Барик
Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)
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