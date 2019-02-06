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Адвокат Кокорина Стукалова: "Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере"

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Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова, уходя на перерыв судебного заседания в московском Тверском районном суде назвала данный процесс цирком для журналистов.

Сегодня проходит рассмотрение ходатайства о продлении срока заключения под стражей братьев Кокориных, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

- Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере, - сказала Стукалова.

Напомним, что все четверо обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги УшаковойВиталия Соловчука.

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