Адвокат Кокорина предложила говорить спасибо на оскорбление от чиновника

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова предоставила собственное письмо, в котором раскрыла обстоятельства дела своего подзащитного и обрушилась с жесткой критикой на всю судебную систему.

- ... Огульный обвинительный уклон правосудия широко используется следствием, где потенциальному обвиняемому разъясняется, что он не имеет шанса на оправдательный приговор, а в случае признания вины ему будет значительно снижено наказание, и при такой безысходности большинство подследственных идет на сделку, то есть исповедуется основной принцип сталинского прокурора Вышинского – "признание - царица доказательств",- приводит слова Стукаловой "РИА Новости". - Всеми способами дискредитируется институт адвокатуры, то есть защиты, доказательства которой не воспринимаются и даже не принимаются, правовые доводы не учитываются, а в случае их весомости просто замалчиваются. Из адвокатов просто делают статистов и "кивал", другие в условиях всеобщего признания вины просто не нужны правосудию.

Возвращаясь к ситуации с нашими футболистами, на которых обрушилась вся административная машина через СМИ, резюмирую единственный вывод – увидел госчиновника или его близкого – перейди на другую сторону улицы, а если уж от него прозвучало оскорбление – скажи спасибо и иди дальше.