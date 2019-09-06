Адвокат Кокорина и Мамаева надеется на законное и обоснованное решение по УДО

Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко надеется, что суд примет законное решение по их условно-досрочному освобождению. Падалко представляет интересы футболистов на выездном заседании по УДО, проходящем в ИК-4, где и отбывают срок игроки.

— Надеемся на лучшее. Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Пришло заявление от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет, — цитирует «РИА Новости» Падалко. — Ребята ни на что не жаловались. Чувствуют себя хорошо.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.