Адвокат Кокорина: "Александр не проходит курс реабилитации в клинике. Он находится в СИЗО"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, опроверг информацию о том, что футболист проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что Кокорин отправился в один из московских медицинских центров для того, чтобы начать курс лечения поврежденного колена.



– Могу достоверно сказать вам одно: вчера у Кокорина была адвокат Татьяна Стукалова, перед этим Александра трижды вывозили из СИЗО, но не для лечения или реабилитации, а для того, чтобы сделать МРТ (магнитно-резонансная томография – Прим. "СЭ") и КТ (компьютерная томография – Прим. "СЭ"). Никто не проводит с ним курс лечения, – сообщил Ромашов.



– То есть, информация о том, что Кокорин проходит реабилитацию в одной из московских клиник – неправда?



– Нет, никакой реабилитации Александр не проходит, Кокорин находится в "Бутырке", и этапировать его будут оттуда же. С ногой у него плохо. Повторюсь, его трижды вывозили чтобы сделать МРТ, КТ, больше никаких медицинских операций не было. (Иван Торопцев)



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

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