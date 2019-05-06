Вячеслав Барик, адвокат младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла, попросил суд переквалифицировать обвинение в адрес подзащитного. Он просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

– Прошу переквалифицировать на статью 116 "Побои". Кириллу вменены действия, которые он не совершал. Сговора тоже не было, это ясно, как день, – сказал Барик. – Прошу изменить квалификацию содеянного, поскольку пробуждения были вызваны скорее восстановлением справедливости и обидой. С учетом обстоятельств прошу суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. (Александр Рогулев)

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