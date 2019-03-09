Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис не готов выплачивать треть зарплаты детям. Он настроен воинственно"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова рассказал "СЭ" о ходе бракоразводного процесса. Он идет с осени прошлого года.

– Ваша сторона получила жалобу Глушакова на размер алиментов на содержание детей? – вопрос Жорину.

– Да. Из нее все понятно. Футболист не готов платить треть заработной платы дочерям.

– На сколько Глушаков требует уменьшить сумму?

– Серьезно. Денис хочет выплачивать в твердом денежном выражении. Посмотрим, как суд решит.

– Заседание уже назначено? Вы свою позицию подготовили?

– Она такая же, как и раньше: по нашему мнению, оснований для взыскания с него средств в твердом денежном выражении нет. С этим Глушаков не согласен. Ситуация требует обсуждения, но решение которое вынесено в первой инстанции, очень хорошо прописано. Оно законное, обоснованное.

– Можно огласить сумму, которую хотел бы выплачивать хавбек?

– Я не готов сказать. Для него чем меньше, тем лучше. Глушаков на какие-то компромиссы не готов, в переговорном процессе не участвует. Совместно нажитое имущество вывозит. У Дениса – воинственная позиция. Будь его воля, вообще ничего не платил бы. Но делать это все равно придется – и Денис пытается выбрать для себя меньшее из зол. (Арман Мкртчян)

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