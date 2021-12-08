Матч «Динамо» — «Зенит» будут судить Карасев и Москалев, «Сочи» — «Спартак» — Иванов и Левников
20:55
По данным «СЭ», матч 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит», будет судить Сергей Карасев. Видеоарбитром назначат Владимира Москалева. Игра пройдет 12 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени.
В первом круге столичный арбитр уже обслуживал встречу «Зенит» — «Динамо»: в 13-м туре в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые победили — 4:1. Во втором тайме за игру рукой Вячеслава Караваева был назначен 11-метровый удар в зенитовские ворота, который реализовал Даниил Фомин.
Матч «Сочи» — «Спартак» доверят Сергею Иванову, обязанности видеоассистента выполнит Кирилл Левников. Эта встреча состоится 13 декабря и начнется в 19.00.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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