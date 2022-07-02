Гайч рассказал о конкуренции с Заболотным
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с «СЭ» высказался о своем одноклубнике Антоне Заболотном.
«Заболотный сильный футболист и отличный человек! Понимаю, что мы с ним будем соперничать за место в составе. Но это отличное испытание для нас!» — сказал Гайч «СЭ».
31-летний Заболотный играл в прошедшем сезоне за «Сочи» под руководством Федотова. Форвард забил рекордное для себя количество голов в РПЛ за сезон — 9.
23-летний аргентинец провел прошлый сезон в аренде в испанской «Уэске». Форвард забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах.
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|0
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10
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12
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|0
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|0
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0
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15
|Факел
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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