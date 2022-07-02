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Гайч рассказал о конкуренции с Заболотным

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с «СЭ» высказался о своем одноклубнике Антоне Заболотном.

«Заболотный сильный футболист и отличный человек! Понимаю, что мы с ним будем соперничать за место в составе. Но это отличное испытание для нас!» — сказал Гайч «СЭ».

31-летний Заболотный играл в прошедшем сезоне за «Сочи» под руководством Федотова. Форвард забил рекордное для себя количество голов в РПЛ за сезон — 9.
23-летний аргентинец провел прошлый сезон в аренде в испанской «Уэске». Форвард забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах.

Адольфо Гайч
Антон Заболотный
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
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