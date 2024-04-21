Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана до конца года

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем в сборной Казахстана.

«Очень сложный вопрос, я пока не знаю, что буду делать. У нас были определенные договоренности с федерацией футбола Казахстана, что я продолжу работать, в любом случае у меня контракт до конца года, буду его отрабатывать. Что касается «Ахмата», мы договорились с президентом клуба, что обсудим все после окончания сезона», — цитирует Адиева «Газета.Ru».

Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в 2022 году. В апреле 2024-го он возглавил «Ахмат», который на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.