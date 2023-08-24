Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Адиев — о работе в «Анжи»: «Шел на тренировку и узнавал, что поле не оплатили. Приходилось разворачиваться»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал о работе в махачкалинском клубе.

— А теперь о Кадиеве. Вы назвали его жемчужиной, но ведь условия работы в «Анжи» были чудовищные. Неужели не вспоминаете об этом с содроганием?

— Содроганий не было. Я понимаю, на что иду. От меня никто ничего не скрывал. Есть возможность проявить себя в премьер-лиге, но возможностей клуба РПЛ у нас нет. Есть определенные футболисты, других взять не можем. Хочешь — иди, хочешь — нет. Конечно, я с большой радостью туда пошел, потому что это был мой шанс себя проявить и проверить, который не получил бы где-либо еще.

Мне неважно было, на чем мы летаем, что мы едим, в каких гостиницах живем. Это вообще не имело для меня никакого значения! Для меня было важно, что нахожусь в премьер-лиге — значит, уже по-своему особенный. Мне выпал шанс состязаться с другими тренерами РПЛ. И считаю, что в тех реалиях мы сделали все, что могли. Набрали 21 очко, играя второй круг дублерами. Некоторые футболисты, тот же Данил Глебов, после нашей совместной работы пошли на повышение.

Да, наша команда вылетела, но все и так понимали, что это случится. Я ребятам говорил: «Важно, как мы вылетим. И это зависит от нас». Мы не стали последними, «Енисей» закончил ниже нас. В прошлом году «Торпедо» и «Химки» набрали очков меньше нас тогдашних, хотя составы и финансы были несопоставимы. По прошествии времени считаю, что мы выглядели достойно.

— Капитан «Ростова» поздравил вас, когда Данию обыграли?

— Сейчас Глебов — большой человек, ему не до меня, ха-ха! А на первых порах писал, приветы передавал.

— Когда команде не берут обратные билеты из Тулы в Махачкалу и крутись как хочешь; когда выселяют за неуплату из гостиницы в Кисловодске, куда команда заселилась вроде как на несколько месяцев; когда присылают на карточки игрокам вместо зарплаты за несколько месяцев сто тысяч рублей — это же сумасшедшая закалка. После этого вообще ничего не страшно?

— А еще когда ты на тренировку идешь, подходишь к полю, а тебе говорят: «Мы вам сегодня не даем тренироваться на этом поле, потому что вы его не оплатили». Приходится разворачиваться и придумывать что-то другое.

Смотрю на эти вещи под совершенно другим углом. Трудности делают нас сильнее! Понятно, что это отнимает много энергии, футболисты начинают фыркать. Но ты должен их склонить на свою сторону. Можно опустить руки, а можно через пять дней выйти против условного «Динамо» и выглядеть достойно, — сказал Адиев «СЭ».

46-летний специалист возглавлял «Анжи» в сезоне-2018/19. По итогам сезона махачкалинцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели из высшего дивизиона.

Полностью интервью Магомеда Адиева читайте на сайте «СЭ».

Магомед Адиев
Футбол
ФК Анжи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Чистякова назвал маловероятным участие футболиста в матче с «Уралом»: «Дима работает по своей программе»

Безбородов и Иванов получили назначения на матчи 6-го тура РПЛ. Они пропустили три тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости