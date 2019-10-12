Адиев намерен пройти стажировку в итальянских клубах

Бывший тренер «Ахмата» Магомед Адиев сообщил, что в ближайшее время намерен пройти стажировку в Италии.

Адиев покинул тренерский штаб «Ахмата» спустя десять дней после назначения. Главным тренером «Ахмата» 30 сентября был назначен Игорь Шалимов, в его штаб, помимо Адиева, вошли Равиль Сабитов и Андрей Митин.

— Я сейчас нахожусь без дела, поэтому опять плотно пытаюсь заняться стажировками, ищу, куда я могу поехать стажироваться, раз у меня свободное время. Приоритет, конечно, — Италия, потому что их чемпионат мне наиболее интересен, — цитирует «РИА Новости» Адиева. — На данный момент никаких предложений по поводу работы у меня нет. Если они будут появляться, я с удовольствием их рассмотрю. Я отдохнул и готов вернуться к работе.