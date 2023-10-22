Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с «Крыльями»: «Во втором тайме немного добавили, и голы пришли»
Вратарь «Зенита» Арсен Адамов поделился мнением об игре 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).
— В принципе, мы контролировали всю игру. В первом тайме было немножко тяжеловато и, вроде, тоже контролировали мяч, но моментов особо не было. Возможно, из-за этого была некая нервозность. Во втором тайме немного добавили, и голы пришли.
— Как сохраняли себя в тонусе?
— Честно, я думаю, что для вратаря самое тяжелое, когда всю игру стоишь и, как сегодня произошло на последних секундах, даже уже немного переиграли — и пропускаешь. Конечно, очень обидно, понятное дело. Но главное, что выиграли. Я старался как-то всех поддерживать, разминаться, двигаться, чтобы быть хотя бы немного в тонусе.
— Без рикошета не обошлось?
— Да, как обычно. Самое неприятное — это когда на последних секундах рикошетик — и залетает.
— Как оценивали игру до ее начала?
— У нас сейчас все матчи как финал, потому что терять очки уже нельзя. Уже много потеряли на старте чемпионата, поэтому на каждую игру выходим, как на финал.
В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1