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Сегодня, 20:04

Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с «Крыльями»: «Во втором тайме немного добавили, и голы пришли»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Арсен Адамов поделился мнением об игре 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

— В принципе, мы контролировали всю игру. В первом тайме было немножко тяжеловато и, вроде, тоже контролировали мяч, но моментов особо не было. Возможно, из-за этого была некая нервозность. Во втором тайме немного добавили, и голы пришли.

— Как сохраняли себя в тонусе?

— Честно, я думаю, что для вратаря самое тяжелое, когда всю игру стоишь и, как сегодня произошло на последних секундах, даже уже немного переиграли — и пропускаешь. Конечно, очень обидно, понятное дело. Но главное, что выиграли. Я старался как-то всех поддерживать, разминаться, двигаться, чтобы быть хотя бы немного в тонусе.

— Без рикошета не обошлось?

— Да, как обычно. Самое неприятное — это когда на последних секундах рикошетик — и залетает.

— Как оценивали игру до ее начала?

— У нас сейчас все матчи как финал, потому что терять очки уже нельзя. Уже много потеряли на старте чемпионата, поэтому на каждую игру выходим, как на финал.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.

Арсен Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Мостовой: «Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол»

Мостовой доволен своим голом в первом матче за «Зенит» после травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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