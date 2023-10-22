Мостовой доволен своим голом в первом матче за «Зенит» после травмы
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.
25-летний россиянин появился на поле в официальной встрече впервые с 3 сентября — тогда он получил травму в игре 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).
На 90+6-й минуте — спустя 18 минут после выхода на замену — Мостовой забил гол в ворота «Крыльев Советов».
— Очень рад был сыграть, очень ждал. После первого тайма сказали идти разминаться, вот, разминался, постоянно глядел на скамейку — смотрят на меня или не смотрят. Очень был рад, когда меня позвали выходить на поле, очень приятно было выходить на зеленую траву «Газпром Арены». Так хорошо все сложилось, что победили и гол забил.
— На скамейке не слишком переживали за партнеров, которых постоянно лупили?
— Всегда переживаешь за ребят, особенно Клаудиньо всегда достается. Думаю, соперники уже понимают, что где-то исподтишка можно его ударить — он эмоциональный, отвечает часто. Думаю, даже некоторые команды, может быть, ставят такую задачу. Но у нас есть центральные защитники, например, Нуралы Алип, Родригао, которые, думаю, отомстят в нужный момент. Поэтому особо сильно не переживал за ребят.
— Что за празднование вы использовали после гола?
— Александр Коваленко рассказал мне. Он у нас тиктокер, вот и нашел. Я и до этого видел. Потом увидел, как он начал танцевать у нас — на тренировке серию били, он забил и побежал так делать. Я увидел и сказал, что тоже так хочу. Я рассчитывал, что на поле вместе будем, чтобы это сделать, но как раз на скамейку смотрел, когда делал это.
— А Барриос просто поддержал?
— Да, он начал на камеру показывать. Спрашиваю у него: «Ты знаешь?» Он говорит: «Нет!». А я сказал: «Давай делать!»
— С чем связана смена имиджа?
— Раздумывал что-то в своей жизни поменять. Такой нехороший этап был, травмы. Подумал, что вот возвращение официальное, полноценное, можно и поменять стиль. Все хорошо сложилось. Если еще забью, и дальше буду блондином всегда.
В сезоне-2023/24 Мостовой принял участие в 7 матчах «Зенита» и забил 1 гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1