Абрамович и Федун вошли в список 20 богатейших бизнесменов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг, в который вошли 20 богатейших людей России. В их числе оказались владелец "Спартака" Леонид Федун (8,7 миллиарда долларов), а также хозяин "Челси" Роман Абрамович (12,4 миллиарда долларов). В список также попали следующие бизнесмены, связанные со спортом:

Вагит Алекперов (20,7 миллиарда долларов), Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов), Алишер Усманов (12,6 миллиарда долларов), Михаил Прохоров (9,8 миллиарда доларов), Виктор Рашников (8,9 миллиарда долларов), Дмитрий Рыболовлев (6,8 миллиарда долларов), а также Сулейман Керимов и семья (6,3 миллиарда долларов).

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