Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:10

Абаскаль: «Надеюсь, теперь Соболеву нравится завтракать в холодном Санкт-Петербурге»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» раскрыл детали «завтраков» бывшего футболиста красно-белых Александра Соболева.

В октябре 2024 года сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Соболева из-за пропуска командных завтраков.

— В октябре 2023 года вы отстранили Александра Соболева от тренировок из-за проблем с дисциплиной. В чем была реальная причина?

— Скажу так: для меня самое важное — клуб. На втором месте — команда. И на третьем — каждый футболист. Если игрок уважает команду, то все хорошо.

Теперь — к Соболеву. Это футболист, который мне очень сильно помог. Александр хорошо проявил себя и в первый, и во второй сезон. Если его что-то не устраивало, то это были мелочи, которые мы учитывали. Он знал об этом, а мы всегда хотели видеть лучшую версию Соболева на поле. Это то, чего мы добивались.

Был ли он доволен? Конечно! Он был недоволен, когда играл плохо, когда не забивал голы. Это логично. Он амбициозный, и нам нужно было с этим работать, чтобы он играл как можно лучше.

— Давайте конкретизируем вопрос: хорошо ли Соболев завтракал?

— Ха-ха! Завтракать ему не нравилось. Но у каждого свои причуды. И вообще все по-разному готовятся к матчам: кто-то ест раньше, кто-то — позже. Одни предпочитают углеводы, другие — белки, а кто-то вообще по утрам не ест. Соболеву иногда не хотелось завтракать. Непонятно почему. С одной стороны, это его личное дело. С другой, когда ты работаешь в команде, хочется, чтобы все следовали общепринятым правилам. Но это все мелочи из жизни клуба. Я хорошо отношусь к Соболеву, у меня о нем приятные воспоминания. Надеюсь, теперь Саше нравится завтракать в холодном Санкт-Петербурге.

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Читайте также
Вильфанд пообещал теплую погоду в России до конца января
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
SVT сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море
В Махачкале выявили причинившую ущерб более чем в 180 млн рублей майнинг-ферму
Звезда «Динамо» отказывается возвращаться в Россию. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Абаскаль заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит»: «Рассмотрю любые предложения из России»

Абаскаль рассказал, почему «Спартак» не подписал Ретеги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости