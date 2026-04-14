Абаскаль рассказал о причинах ухода из «Спартака»: «Сильно устал»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил причины ухода из клуба.
— Сразу после увольнения вы сказали, что больше всего хотели бы вернуться в РПЛ. Из-за незавершенной работы в «Спартаке»?
— Ситуация в «Спартаке» во второй год моей работы была сложной... Но не из-за результатов, а из-за некоторых обстоятельств. Объясню: мы взяли команду с молодыми русскими игроками и без инвестиций вывели ее на третье место. Подчеркну, одну из самых молодых команд лиги! А что произошло потом? Когда мы захотели усиления, началась чехарда: три смены спортивного директора — Лука Каттани, Пол Эшуорт, Томаш Амарал... Дважды менялся генеральный директор — Евгений Мележиков, Олег Малышев... Плюс ситуация с Джикией, которую клуб не смог урегулировать.
— Агент Джикии говорил, что проблема была между вами и Георгием.
— Правда в том, что между нами ничего не было. Хотя вы, журналисты, писали много разных вещей. Вы так же раздували ситуацию вокруг Соболева, а с ним я до сих пор общаюсь каждый день. Обмениваемся мыслями о чемпионате России.
— Тогда почему вы ушли из клуба?
— Нет одной причины — была серия определенных вещей. Помните теракт в «Крокусе»? В тот момент мы находились в Баку, где должны были играть с «Нефтчи», но матч отменили. Плюс у меня только-только родился сын. В команде произошли изменения — например, Квинси Промеса арестовали в Дубае.
Но если посмотреть на тот состав — с пришедшим Угальде и Квинси, который, предположим, был бы доступен... Я убежден, что мы могли бы стать чемпионами.
Вместо этого происходили события, о которых я упомянул ранее. И от которых сильно устал. Будь положение клуба более стабильным, мы бы поборолись за золото. Теперь хочется вернуться, потому что я до сих пор считаю: мой футбол подходит для РПЛ.
Да, многие команды действуют от обороны. Я же могу дать нечто большее. Мой футбол — агрессивный, атакующий. У меня уже есть опыт работы в России. Мне бы хотелось вернуться и показать, что я добьюсь хороших результатов и в других клубах. К тому же мне понравилось работать с российскими футболистами. Они очень целеустремленные.
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1