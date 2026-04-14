Абаскаль рассказал о причинах ухода из «Спартака»: «Сильно устал»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил причины ухода из клуба.

— Сразу после увольнения вы сказали, что больше всего хотели бы вернуться в РПЛ. Из-за незавершенной работы в «Спартаке»?

— Ситуация в «Спартаке» во второй год моей работы была сложной... Но не из-за результатов, а из-за некоторых обстоятельств. Объясню: мы взяли команду с молодыми русскими игроками и без инвестиций вывели ее на третье место. Подчеркну, одну из самых молодых команд лиги! А что произошло потом? Когда мы захотели усиления, началась чехарда: три смены спортивного директора — Лука Каттани, Пол Эшуорт, Томаш Амарал... Дважды менялся генеральный директор — Евгений Мележиков, Олег Малышев... Плюс ситуация с Джикией, которую клуб не смог урегулировать.

— Агент Джикии говорил, что проблема была между вами и Георгием.

— Правда в том, что между нами ничего не было. Хотя вы, журналисты, писали много разных вещей. Вы так же раздували ситуацию вокруг Соболева, а с ним я до сих пор общаюсь каждый день. Обмениваемся мыслями о чемпионате России.

— Тогда почему вы ушли из клуба?

— Нет одной причины — была серия определенных вещей. Помните теракт в «Крокусе»? В тот момент мы находились в Баку, где должны были играть с «Нефтчи», но матч отменили. Плюс у меня только-только родился сын. В команде произошли изменения — например, Квинси Промеса арестовали в Дубае.

Но если посмотреть на тот состав — с пришедшим Угальде и Квинси, который, предположим, был бы доступен... Я убежден, что мы могли бы стать чемпионами.

Вместо этого происходили события, о которых я упомянул ранее. И от которых сильно устал. Будь положение клуба более стабильным, мы бы поборолись за золото. Теперь хочется вернуться, потому что я до сих пор считаю: мой футбол подходит для РПЛ.

Да, многие команды действуют от обороны. Я же могу дать нечто большее. Мой футбол — агрессивный, атакующий. У меня уже есть опыт работы в России. Мне бы хотелось вернуться и показать, что я добьюсь хороших результатов и в других клубах. К тому же мне понравилось работать с российскими футболистами. Они очень целеустремленные.

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

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