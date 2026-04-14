Абаскаль — о Мексике: «Есть улицы, где нельзя появляться по ночам — там могут ограбить. Или убить»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о работе в Мексике.

— Луис Чавес рассказывал, что в Мексике много криминала, наркотрафик, кражи...

— Да, недавно ликвидировали одного из главарей наркокартеля... Было немного страшно. Конечно, безопасного в Мексике мало. Есть улицы, где нельзя появляться по ночам — там могут ограбить. Или убить.

Помню разговор с Мединой. Когда он только приехал с супругой, спросил его: «Как вам в Мексике? Все нормально?» А они в один голос ответили: «Знаешь, все-таки лучший город мира — это Москва». Да и сотрудник испанского посольства как-то сказал мне: «Нет города безопаснее Москвы».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

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