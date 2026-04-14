Абаскаль: «Итальянцы интересовались Тюкавиным и Хлусевичем, в Испании спрашивали про Батракова»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о спросе на российских игроков в Европе.

— Про кого из российских футболистов вас спрашивали в Европе?

— Раньше многие итальянские клубы интересовались Наилем Умяровым. Особенно когда он в сезоне-2023/24 начал играть в старте регулярно. Думаю, что Наиль уедет в Серию А — итальянские клубы часто ищут игроков такого плана. Конечно, политическая ситуация может внести коррективы, но повторюсь: Умярову идеально подошла бы Италия.

Также итальянцы интересовались Тюкавиным. А в Испании спрашивали про Батракова. Были запросы и по Хлусевичу — то ли из «Болоньи», то ли из «Фиорентины».

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