Абаскаль: «Итальянцы интересовались Тюкавиным и Хлусевичем, в Испании спрашивали про Батракова»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о спросе на российских игроков в Европе.
— Про кого из российских футболистов вас спрашивали в Европе?
— Раньше многие итальянские клубы интересовались Наилем Умяровым. Особенно когда он в сезоне-2023/24 начал играть в старте регулярно. Думаю, что Наиль уедет в Серию А — итальянские клубы часто ищут игроков такого плана. Конечно, политическая ситуация может внести коррективы, но повторюсь: Умярову идеально подошла бы Италия.
Также итальянцы интересовались Тюкавиным. А в Испании спрашивали про Батракова. Были запросы и по Хлусевичу — то ли из «Болоньи», то ли из «Фиорентины».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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