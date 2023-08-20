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Сегодня, 22:35

Дюков оценил посещаемость РПЛ в новом сезоне: «Пока не удалось выйти на показатели 2019 года»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков оценил посещаемость матчей РПЛ в начале сезона-2023/24. Игру 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3) посетили 33 844 зрителя.

— Есть мнение, что этот матч показывал, что бойкот фанатов не удался. Вы разделяете это мнение?

— Мне не хотелось бы давать оценки, что удалось, а что нет.

— Это слом бойкота или нет?

— Если говорить о матчах РПЛ, мы видим положительную динамику. Посещаемость растет. Пока не удалось выйти на показатели 2019 года, но текущие показатели посещаемости превышают показатели прошлого года.

— Сегодня были километровые очереди. Люди смогли зайти только на тридцатой минуте. Есть ли какая-то работа, чтобы усовершенствовать систему прохода?

— Мне сложно сказать. Нужно разобраться, что конкретно повлияло на то, что образовались эти очереди. Пока не могу ничего сказать по этому поводу.

Ранее сообщалось, что не все болельщики успели попасть на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» до начала.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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Рубин – Кр. Советов
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19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Вильмар Барриос

Вильмар Барриос

Зенит

 4 1 1
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