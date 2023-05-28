Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0) рассказал, как назвал своего сына.

– Поздравляем вас с рождением ребенка. Как назвали?

— Гильермо Николай. Испанско-русское имя. Я углубился, поизучал значение имени. Думаю, это правильно, работая в России, дать такое имя. Он тоже рыжий, да. Мы работаем над сохранением популяции рыжих людей, ха-ха, У меня есть брат, он тоже рыжий, а вот сын у него – нет. Так что сегодня он особенно рад за меня, – сказал Абаскаль на пресс-конференции.

В феврале этого года испанский тренер сообщил, что скоро станет отцом. Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.

Красно-белые с 54 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.