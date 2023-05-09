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Сегодня, 16:17

Абаев: «Торпедо» надо потихонечку думать о Первой лиге»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Торпедо» Илья Абаев высказался о вероятности вылета московской команды из РПЛ по итогам сезона.

«Печально видеть такие результаты, но я не думаю, что с приходом Клотета что-то могло сильно измениться. Подбор игроков остался тем же, плюс, когда команда находится в такой тяжелой ситуации, то выбраться из нее всегда очень трудно. Ничего неожиданного не произошло, надо потихонечку думать о Первой лиге. Буду надеяться, что перед «Торпедо» поставят задачу возвращения в РПЛ», – приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

После 26 туров «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от спасительной зоны на 10 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-torpedo-nado-nachinat-dumat-o-pervoy-lige
Илья Абаев
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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П
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