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7 июля 2015, 00:56

Дмитрий Комбаров: "Столь большая разница результатов товарищеских матчей связана с уровнем соперников"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул, что главной причиной столь большой разницы результатов товарищеских матчей с "Дорнбирном" (12:0) и "Люцерном" (1:2) является разный уровень соперников. Напомним, подопечные Дмитрия Аленичева находятся на тренировочном сборе в Швейцарии.

– Естественно, такая большая разница связана с уровнем соперников, – приводит Eurofootball слова Комбарова. – Все-таки не стоит забывать, что "Дорнбирн" – это команда из третьей лиги. Поэтому нам было легче показать хорошую игру и хороший результат. А "Люцерн" занял пятое место в чемпионате Швейцарии в прошедшем сезоне. Сами понимаете, это совсем другой уровень. Конечно, и без больших нагрузок не обошлось. Это тоже сказалось, поскольку сейчас мы еще находимся не в оптимальной форме.

Источник: http://www.eurofootball.ru/article/46823/dkombarov-hochetsya-byt-ne-huzhe-na-fone-trenerov-spartaka
Дмитрий Комбаров
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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