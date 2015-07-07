Дмитрий Комбаров: "Столь большая разница результатов товарищеских матчей связана с уровнем соперников"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул, что главной причиной столь большой разницы результатов товарищеских матчей с "Дорнбирном" (12:0) и "Люцерном" (1:2) является разный уровень соперников. Напомним, подопечные Дмитрия Аленичева находятся на тренировочном сборе в Швейцарии.

– Естественно, такая большая разница связана с уровнем соперников, – приводит Eurofootball слова Комбарова. – Все-таки не стоит забывать, что "Дорнбирн" – это команда из третьей лиги. Поэтому нам было легче показать хорошую игру и хороший результат. А "Люцерн" занял пятое место в чемпионате Швейцарии в прошедшем сезоне. Сами понимаете, это совсем другой уровень. Конечно, и без больших нагрузок не обошлось. Это тоже сказалось, поскольку сейчас мы еще находимся не в оптимальной форме.