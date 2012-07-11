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11 июля 2012, 19:06

Гус Хиддинк: "Я очень доволен своей нынешней должностью"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер "Анжи" Гус Хиддинк в интервью клубной пресс-службе дал понять, что он доволен своей нынешней должностью. При этом он выразил разочарование по поводу того, что команда не сможет проводить матчи Лиги Европы в Махачкале. 

- Как вы относитесь к тому, что ваше имя упоминалось в связи с освободившейся должностью главного тренера сборной России? 

- Вы знаете, я очень доволен своей нынешней должностью – главного тренера "Анжи". Уже сейчас нам удалось сделать эту команду более профессиональной, но, разумеется, нам есть куда расти и к чему стремиться. В этом плане у меня есть полное понимание со стороны акционера, генерального директора и всех, кто работает в "Анжи". 

- Как вы восприняли решение УЕФА о запрете проводить домашние еврокубковые матчи "Анжи" в Махачкале? 

- Очень расстроился, узнав об этом решении. Ведь в Дагестане для нас созданы все комфортные условия, отличное поле, всегда полные трибуны, болельщики, которые гонят нас вперед. Очень жаль, что мы не сможем принимать гостей в Лиге Европы на домашней арене в Махачкале.

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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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