Гус Хиддинк: "Я очень доволен своей нынешней должностью"

Главный тренер "Анжи" Гус Хиддинк в интервью клубной пресс-службе дал понять, что он доволен своей нынешней должностью. При этом он выразил разочарование по поводу того, что команда не сможет проводить матчи Лиги Европы в Махачкале.

- Как вы относитесь к тому, что ваше имя упоминалось в связи с освободившейся должностью главного тренера сборной России?

- Вы знаете, я очень доволен своей нынешней должностью – главного тренера "Анжи". Уже сейчас нам удалось сделать эту команду более профессиональной, но, разумеется, нам есть куда расти и к чему стремиться. В этом плане у меня есть полное понимание со стороны акционера, генерального директора и всех, кто работает в "Анжи".

- Как вы восприняли решение УЕФА о запрете проводить домашние еврокубковые матчи "Анжи" в Махачкале?

- Очень расстроился, узнав об этом решении. Ведь в Дагестане для нас созданы все комфортные условия, отличное поле, всегда полные трибуны, болельщики, которые гонят нас вперед. Очень жаль, что мы не сможем принимать гостей в Лиге Европы на домашней арене в Махачкале.