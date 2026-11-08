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«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче с четырьмя голами в Санкт-Петербурге

Фото ФК «Ростов»

«Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ — 2:2.

Защитник хозяев Дуглас Сантос открыл счет на 15-й минуте. На 53-й минуте другой защитник сине-бело-голубых Кевин Андраде отправил мяч в свои ворота. На 58-й минуте форвард «Зенита» Луис Энрике вывел свою команду вперед, но на 83-й минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров забил гол, который спас гостей от поражения.

«Зенит» с 31 очком вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ — у идущего вторым «Динамо» также 31 очко, но москвичи уступают петербуржцам по дополнительным показателям. «Ростов» поднялся на шестую строчку с 19 очками.

В следующем туре «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов» 20 ноября, а «Зенит» 21 ноября встретится на выезде с «Рубином».

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Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов

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«Зенит» — «Ростов»: полузащитник гостей Комаров сравнял счет на 83-й минуте

РПЛ, расписание и результаты 14-го тура: «Факел» уступил «Динамо», «Краснодар» обыграл ЦСКА, «Спартак» победил «Акрон». Все матчи
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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