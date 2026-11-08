«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче с четырьмя голами в Санкт-Петербурге

«Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ — 2:2.

Защитник хозяев Дуглас Сантос открыл счет на 15-й минуте. На 53-й минуте другой защитник сине-бело-голубых Кевин Андраде отправил мяч в свои ворота. На 58-й минуте форвард «Зенита» Луис Энрике вывел свою команду вперед, но на 83-й минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров забил гол, который спас гостей от поражения.

«Зенит» с 31 очком вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ — у идущего вторым «Динамо» также 31 очко, но москвичи уступают петербуржцам по дополнительным показателям. «Ростов» поднялся на шестую строчку с 19 очками.

В следующем туре «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов» 20 ноября, а «Зенит» 21 ноября встретится на выезде с «Рубином».