«Зенит» — «Ростов»: Дуглас Сантос открыл счет

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

Бразилец отличился на 15-й минуте — футболист отправил мяч в сетку ударом головой после подачи Максима Глушенкова со штрафного.

Гол в ворота «Ростова» стал для Дугласа Сантоса первым в сезоне-2026/27.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».