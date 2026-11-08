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Судейство

Максименко считает, что не заслужил удаления в матче с «Акроном»

Никита Давыдов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

«Не было», — приводит слова Максименко РИА Новости.

На 84-й минуте голкипер покинул пределы штрафной площади и в подкате сбил нападающего тольяттинцев Артема Шуманского. Главный арбитр Рафаэль Шафеев показал Максименко прямую красную карточку.

Для 28-летнего вратаря это второе удаление в текущем сезоне РПЛ. 10 октября Максименко получил красную карточку на 24-й минуте гостевого матча с «Крыльями Советов» (1:1) за фол против Амара Рахмановича, который выходил один на один.

«Спартак» с 29 очками после 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Спартак» проведет 22 ноября против махачкалинского «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Акрон

Источник: РИА Новости
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Александр Максименко
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
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 10
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Зенит

 10
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Константин Тюкавин

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 7
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Педро

Зенит

 6
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Зенит

 4
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Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

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Илья Рожков
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Рубин

 13 1 3
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