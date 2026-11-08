Максименко считает, что не заслужил удаления в матче с «Акроном»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

«Не было», — приводит слова Максименко РИА Новости.

На 84-й минуте голкипер покинул пределы штрафной площади и в подкате сбил нападающего тольяттинцев Артема Шуманского. Главный арбитр Рафаэль Шафеев показал Максименко прямую красную карточку.

Для 28-летнего вратаря это второе удаление в текущем сезоне РПЛ. 10 октября Максименко получил красную карточку на 24-й минуте гостевого матча с «Крыльями Советов» (1:1) за фол против Амара Рахмановича, который выходил один на один.

«Спартак» с 29 очками после 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Спартак» проведет 22 ноября против махачкалинского «Динамо».